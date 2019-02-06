Almanya'da 'Sarı Yelekliler' Korkusu

Sosyal medya üzerinden halkı sokağa dökülmeye çağıran 'sarı yelekliler' (gilets jaunes) Macron'a geri adım attırmak için harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden halkı sokağa dökülmeye çağıran 'sarı yelekliler' (gilets jaunes) Macron'a geri adım attırmak için harekete geçti.



Ülke genelinde özellikle dar gelirlilerin akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan ve zaten çekilmez hale gelen hayat pahalılığından daha fazla etkileneceğine dikkati çekerek, Macron yönetimine adeta savaş açtılar.



Başta Paris olmak üzere Fransa'nın çeşitli kesimlerinde üzerlerine 'sarı yelek' geçiren on binlerce kişi sokaklara döküldü. Polisin müdahalesine ve gözaltılara rağmen 'sarı yelekliler' her hafta cumartesi günü protesto gösterilerini sürdürdü.



'Macron istifa' yazılı pankartlar ve sloganlarla göstericilerin baskıyı artırması üzerine, Macron zam planından vazgeçmek zorunda kaldı. Ama 'sarı Yelekliler' kararlı tutumlarını sürdürüp, 'cumartesi gösterilerine' ara vermedi. ve 12 hafta önce başlattıkları protesto gösterilerini sonlandırma niyetleri de yok.



*



Fransa'da 'sarı yelekliler'in başlattığı bu hareket, kısa bir süre sonra Belçika, Hollanda ve İsveç'e de sıçradı.



İsveç'in başkenti Stockholm'de 'sarı yelekliler', zengin-fakir arasındaki uçurumun büyümesini ve devlet şirketlerinin özelleştirilmesini protesto için sokaklara döküldü.



Hollanda'da da gelir düzeyindeki eşitsizliği protesto etmek için 'sarı yelekliler' Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht'te protesto gösterileri düzenlediler. Tabii Başbakan Mark Rutte'nin istifasını da talep ettiler.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de de 'sarı yelekliler', Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binaları yakınlarında protesto gösterileri düzenledi. Hem Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hem de Belçika Başbakanı Charles Michel'i istifaya davet ettiler.



Bulgaristan'da ise akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için 'mavi yelekliler' başkent Sofya'da bir araya geldi. Göstericiler, ülke genelinde yolları bloke ederek trafik akışını durdurdu.



Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın 'Köle Yasası' olarak nitelenen ve çalışanların yılda 400 saat mecburi fazla mesai yapmalarını öngören yasal düzenlemeyi protesto etmek için halk aylardır sokaklarda.



Sırbistan'da halk 9 haftadır cumartesi günleri rüşvet ve yolsuzlukları protesto etmek için başta başkent Belgrad olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülüyor. ve Devlet Başkanı Aleksander Vucic'in istifasını istiyor.



*



Almanya'da da özellikle son dönemlerde 'sarı yelekliler' tedirginliği artmaya başladı. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yandaşları, 'sarı yelek' giyerek Berlin'de başbakanlık binasının önünde hükümetin göç ve sığınmacı politikasını protesto etti.



'Sarı yelekli sağ popülistler', ellelerinde 'Merkel istifa' yazılı pankartlar taşırken, "Merkel istifa" sloganları da attı. Almanya'da 'Ayağa kalk!' hareketinin lideri ve Sol Parti Meclis Grubu Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, 'sarı yelek' giyerek başbakanlık binasının önünde çekilmiş videosunu sosyal medyada paylaştı. Ve, "Fransa'da politikacılar yıllardır kendilerini dinlemedikleri için insanlar seslerini yükseltti. 'Zenginlerin Cumhurbaşkanı'na karşı sokağa döküldü. Almanya'da bizim de buna ihtiyacımız var. Almanya'da da bir 'zenginlerin hükümeti' var. Bunu dizel skandalında çok iyi bir biçimde görüyoruz. Bizim de Almanya'da sokağa dökülmeye hazır insanlara ihtiyacımız var" dedi.



*



Evet, Hamburg ve Stuttgart'ta başlatılan eski model dizel motorlu araçlarının kent merkezlerine girme yasağından sonra Almanya'nın çeşitli kesimlerinde benzer uygulamaların planlanması 'sarı yelekliler' tedirginliğini artırdı. Stuttgart'ta 'sarı yelekliler' geçen hafta cumartesi günü yasağı protesto etmek için sokaklara döküldü. Bu bir başlangıçtı.



Otoyollarda hızın 130 km. ile sınırlandırılması planlarına diş bileyenler tetikte. Nitekim Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanı Andreas Scheuer, Fransa'daki 'sarı yelekliler' eylemlerine benzer tepkilerin Almanya'da da gösterilmesinden 'endişe duyduğunu' söylüyor. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz da "Almanya'da da çok büyük bir 'sarı yelekliler' potansiyeli var" diyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Müzisyenleri Döven Çiğ Köfteci Ali Usta, Bu Kez Küçük Çocuğa Bağırdı

Macron, "Erdoğan'ı Bilgilendirdim" Deyip 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etti

Kıvanç Tatlıtuğ, Tarzıyla Sosyal Medyayı Salladı

Son Dakika! Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz