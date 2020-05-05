Almanya'da satışları sert düşen otomobile destek talebi

Covid-19 pandemisinden etkilenen Almanya'da otomobil satışları yüzde 37.7 ile 1991 yılından bu yana en sert düşüşle karşı karşıya kalınca, sektöre destek talepleri yükselmeye başladı.

Özellikle otomobil fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle gerileyen otomobil satışlarını desteklemek için, satışlar sırasında 3.0 bin ile 4.0 bin euro dolayında destek verilmesini önerdi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder , yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için 3.0 bin euro ve elektrikli araçlar için de 4.0 bin euro, destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv sektörü temsilcilerinin Salı günü düzenlenecek toplantıda Covid-19 salgınının sektöre etkisine ilişkin görüşmeleri bekleniyor.