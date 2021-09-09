Almanya'da savcılıktan Federal Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na baskın - Son Dakika

Almanya'da Osnabrück savcılığı, Mali İstihbarat Birimi'yle ilgili bir soruşturma kapsamında Federal Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na baskın düzenlerken, arama sonucunda çok sayıda belgeye el koydu.

Almanya'da Osnabrück Savcılığı, Federal Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile ilgili soruşturma kapsamında başkent Berlin'de bulunan Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na baskın düzenledi. Osnabrück Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu baskınların FIU yetkilileri hakkında Şubat 2020'den bu yana devam eden soruşturmalar çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Arama yapılan binalarda çok sayıda belgeye el konulduğu ve operasyona savcılık yetkililerinin yanı sıra Merkezi Suç Müfettişliği yetkililerinin de katıldığı aktarıldı.

FIU'ya yöneltilen suçlamalar

Kara para aklama faaliyetlerine ilişkin bankaların düzenlediği raporları polis ve yargıya intikal ettirmediğinden şüphelendikleri FIU aleyhine 2020'den bu yana inceleme yürütülüyor. FIU'nun bankalardan gelen ve milyonları bulduğu ifade edilen kara para aklama raporlarını kolluk kuvvetlerine gerektiği gibi iletmediği iddia ediliyor. FIU'ya yöneltilen suçlamalar arasında, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra terör finansmanı ile bağlantı olduğundan şüphelenilen bir bankayla ilgili raporları kolluk kuvvetlerine bildirmemek de yer alıyor. Söz konusu bankadan Afrika'ya 2018'de yaklaşık 1 milyon euroluk şüpheli bir ödeme yapıldığı savunuluyor.

FIU'nun eylemlerine, bakanlıkların yanı sıra üst birimlerin yönetim ve sorumlularının da dahil olup olmadığı veya ne ölçüde dahil olduğunun inceleneceği ve el konulan belgelerin değerlendirilmesinin birkaç haftayı bulabileceği belirtildi.

Soruşturma, Scholz'a verilen desteği etkiler mi?

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde anketler, en çok desteklenen adayın Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz olduğunu ortaya koymuştu. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'a yönelik desteğin soruşturma nedeniyle etkilenip etkilenmeyeceği belirsizliğini korurken, Federal Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şüphenin Bakanlık çalışanlarına yönelik olmadığı ve soruşturmanın desteklendiği kaydedildi.

Öte yandan son anketlerde, "Başbakan seçseydiniz kime oy verirdiniz?" sorusuna Alman halkının yüzde 43'ü "SPD adayı Olaf Scholz'u seçeriz" cevabını vermişti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeninin yüzde 87'ı Scholz'u desteklerken, Birlik Partileri (CDU/CSU) seçmenleri arasındaki Başbakan adayı Laschet'e verilen destek yüzde 47 ve Yeşillerin Partisi (Die Grüne) Başbakan adayı Annalena Baerbock'a verilen destek yüzde 61 olarak belirlenmişti. - BERLİN