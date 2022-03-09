Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü - Son Dakika
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Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü

09.03.2022 15:34
Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü

Almanya'nın savunma harcamalarının toplam kamu harcamalarında içerisindeki payı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana neredeyse yarı yarıya azaldı.

Almanya'nın savunma harcamalarının toplam kamu harcamalarında içerisindeki payı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana neredeyse yarı yarıya azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 1991-2021 döneminde savunmaya yönelik kamu harcamalarının gelişimine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede savunma harcamalarının toplam kamu harcamalarında içerisindeki payı Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra 1991'de yüzde 3,9 iken, 2021'de yüzde 2,1'e geriledi.

1991-2021 döneminde Almanya'da cari fiyatlarla toplam savunma harcamaları yüzde 35,8 artarak 28,5 milyar avrodan 38,7 milyar avroya yükseldi. Böylece söz konusu dönemde tüm kamu harcamalarında ikinci en zayıf artış görüldü. Sadece "konut ve sosyal tesisler" harcamaları, yüzde 15,3 ile artışla savunma harcamalarından daha da zayıf kaldı.

Ülkede kamu harcamalarında en çok artış sağlık alanında oldu. Bu harcamaların payı özellikle 2020 ve 2021'deki Kovid-19 bağlamında 30 yılda yüzde 244,7 arttı.

Sağlıktan sonra, "kamu düzeni ve güvenliği" alanındaki kamu harcamalarında yüzde 169,3 ve eğitimde yüzde 169,2 artış kaydedildi.

Geçen yıl kamu harcamalarını yüzde 41,1'i "sosyal güvenlik" alanında yapılırken, bu oran 1991'de yüzde 38,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya savunma için100 milyar avroluk fon kuruyor

Almanya için Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, 27 Şubat 2022'de bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra ülke kamuoyunda Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) mali ve teknik açıdan donanımlı olup olmadığı konusunda bir tartışma başlamıştı.

Bunun üzerine, Alman hükümeti, Ukrayna krizi sırasında uzun süre tereddüt ettikten sonra Alman güvenlik politikasında tarihi bir değişiklik yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmak için bir defaya mahsus 100 milyar avroluk bir Alman ordusu özel fonu oluşturulacağını açıkladı. Alman hükümeti ayrıca yıllık savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranını yüzde 1,6'dan yüzde 2'nin üzerine çıkaracak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü - Son Dakika
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