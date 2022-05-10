Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika

Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçiminde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 43,4'ünü alarak birinci parti oldu.

Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi geçici resmi sonuçları açıklandı.

Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 43,4'ünü alarak birinci parti oldu. Yeşiller, oyların yüzde 18,3'ünü alarak ikinci olurken Sosyal Demokrat Parti (SPD) 2017 seçimlerine kıyasla büyük düşüş yaşadı ve yüzde 16 ile Schleswig-Holstein'ın üçüncü sırada yer aldı.

Hür Demokratlar (FDP) 2017'ye göre önemli ölçüde oy kaybetmesine rağmen ve yüzde 6,4'e ile meclisteki yerini korudu.

Eyalette yapılan seçimin en önemli gelişmesi ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yüzde 4,4 oy ile barajı aşamayarak meclis dışı kalması oldu.

Sol Parti yüzde 1,7 ile yüzde 5'lik barajı aşamadı.

Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) ise oyların yüzde 5,7'sini elde ederek mecliste yer almaya hak kazandı.