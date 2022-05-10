Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı

10.05.2022 14:40
Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı

Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçiminde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 43,4'ünü alarak birinci parti oldu.

Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçiminde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 43,4'ünü alarak birinci parti oldu.

Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi geçici resmi sonuçları açıklandı.

Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi oyların yüzde 43,4'ünü alarak birinci parti oldu. Yeşiller, oyların yüzde 18,3'ünü alarak ikinci olurken Sosyal Demokrat Parti (SPD) 2017 seçimlerine kıyasla büyük düşüş yaşadı ve yüzde 16 ile Schleswig-Holstein'ın üçüncü sırada yer aldı.

Hür Demokratlar (FDP) 2017'ye göre önemli ölçüde oy kaybetmesine rağmen ve yüzde 6,4'e ile meclisteki yerini korudu.

Eyalette yapılan seçimin en önemli gelişmesi ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yüzde 4,4 oy ile barajı aşamayarak meclis dışı kalması oldu.

Sol Parti yüzde 1,7 ile yüzde 5'lik barajı aşamadı.

Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) ise oyların yüzde 5,7'sini elde ederek mecliste yer almaya hak kazandı.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanıktan akıl dışı savunma: O bir şeytandı! Zonguldak'ta mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanıktan akıl dışı savunma: O bir şeytandı! Almanya'da 2021'de siyasi suçlar yüzde 23 arttı Almanya'da 2021'de siyasi suçlar yüzde 23 arttı

Schleswig, Hristiyan, Holstein, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:26 Dünya'da ilk oldular: Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak tanıdı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:35:58. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement