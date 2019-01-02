Almanya'da 'Seçim Maratonu' 26 Mayıs'ta Başlıyor

26 MAYIS'ta Bremen Parlamentosu'nun yeni üyeleri de seçilecek.

26 MAYIS'ta Bremen Parlamentosu'nun yeni üyeleri de seçilecek. Bremenli seçmenler iki ayrı sandığa oy atacak. Bremen'in dışında üç eyalette daha parlamentonun yeni üyeleri için seçimler olacak. Doğu eyaletlerinden Brandenburg ve Saksonya'da 1 Eylül'de, Thüringen'de ise 27 Ekim'de yeni milletvekilleri belirlenecek. Üç eyalette de aşırı sağcı AfD güçlü. Yapılan kamuoyu yoklamalarında AfD, CDU, SPD ve Sol Parti oy oranları yüzde 18-20 arasında değişiyor. Bu durumda bu eyaletlerde kimin iktidar olacağı veya hangi partinin hangi partiyle ortaklık yapacağı 'çok bilinmeyenli denklem' gibi.



KARTLAR YENİDEN KARIŞTIRILACAK



CDU, SPD, Sol Parti, Yeşiller ve üç eyalette de yüzde beş barajını geçmesi beklenen FDP, daha önceki açıklamalarında AfD ile ortaklık yapamayacaklarını duyurmuştu. Ancak AfD, Saksonya ile Thüringen'de çok güçlü ve iktidara gelme umudunu koruyor. AfD Genel Başkan Yardımcısı Georg Pazderski, sandıktan güçlü çıkacaklarını belirterek, "Kartlar yeniden karıştırılacak" dedi. Bu açıklamalarıyla partilerin kendileriyle koalisyon ortaklığı yapmak durumunda kalacağı mesajını veren Pazderski, dört eyalette yapılacak seçimlerde iktidar hesapları yaptıklarını söyledi. Pazderski, "Biz hükümet edecek kabiliyete sahibiz. Birçok alanda yeteri kadar tecrübe edindik" dedi.



'CDU OLASI ORTAK'



Hedeflerinin ve beklentilerinin yüzde 20 ve üstü oranında oy almak olduğunu belirten Pazderski, özellikle Saksonya için, "Eğer yüzde 25 ve daha yukarı oy alırsak hükümet için biz yetki alacağız. CDU olası bir ortak olur" dedi. CDU'lu Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ise çarşamba sabahı televizyon programlarında yaptığı açıklamada, AfD'yi hain olmakla suçladı. Kretschmer, kendisi için ortaklık yapacakları partilerin programının ve parti yöneticilerinin kişiliklerinin önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında, AfD ile ortaklık yapmayacaklarını tekrarladı.



Seçmenler, AP seçimlerinin yapılacağı 26 Mayıs'ta ayrıca Baden Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg vor Pommern, Rheinland Pfalz, Saarland, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde belediye ve yerel yöneticiler için de oylarını kullanacak.

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