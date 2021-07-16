Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 81'e yükseldi - Son Dakika

Almanya'da batısında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.

Almanya'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken, can kayıplarının 30'u ise Kuzey Ren- Vestfalya'da kaydedildi. Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde yetkililere göre bin 300 kişiden haber alınmazken, telefon hatlarının çalışmadığı için çok sayıda kişiye halen ulaşılamıyor. Evlerini kaybedenler komşularına, hastanelere ve bölgedeki otellere yerleştirildi.

Selin vurduğu bölgelerde cadde ve sokaklar su altında kalırken, araçlar da suya gömüldü. Ağaçların yerinden söküldüğü sel bölgelerinde bazı semtlerin ise dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Ahrweiler'de ise birkaç ev tamamen çöktü. Federal Teknik Arama ve Kurtarma Kurumu (THW), Rheinland-Pfalz'da can kayıplarının selden ve evlerin çökmesinden kaynaklandığını, Kuzey Ren-Vestfalya'da ise su baskınlarının ölüme yol açtığını belirtti. Almanya'nın batısına 48 saatte metrekareye 148 kilogram yağışın düştüğünü belirten Alman Meteoroloji Kurumu (DWD) ise son 200 yılın en yoğun yağışının meydana geldiğini açıkladı.

SELİN VURDUĞU BÖLGELERDE YARALAR SARILIYOR

Selin vurduğu iki eyalete, birçok eyaletten teknik ve insani yardım gönderilerek yaraların sarılmasına başlandı. Sel bölgelerinden mümkün olduğunca uzak durulmasını isteyen polis, birçok karayolunun trafiğe kapalı olduğunu belirterek, tahliye edilenlerin bölgeye dönmemeleri ve kurtarma ekiplerine yardımcı olmalarını istedi.

(Mehmet Koca/İHA)