Almanya'da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor - Son Dakika

Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.

Almanya 'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü ve 30 kişinin ise arandığı bildirildi.

15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?