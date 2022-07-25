Başta Münih ve Berlin 'deki havalimanlarında olmak üzere, Almanya genelinde yolcular seyahat sıkıntısı yaşıyor.

Sendika , yaptığı grev çağrısı ile zam görüşmelerinin ağustos başında yapılacak diğer turunda elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Lufthansa, Almanya, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da sendika, Lufthansa Havayolları çalışanlarına 1 günlük grev çağrısı yaptı - Son Dakika

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