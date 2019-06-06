Son Dakika Haberleri: Almanya'da seri katil hasta bakıcıya ömür boyu hapis cezası
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Almanya'da seri katil hasta bakıcıya ömür boyu hapis cezası

6 dakika önce

Onlarca kişiyi öldüren hasta bakıcıya müebbet hapis cezası verildi

Almanya'da seri katil hasta bakıcıya ömür boyu hapis cezası, System.String[]
Almanya'da aşırı dozda enjekte ettiği ölümcül ilaçlarla onlarca hastayı öldürmekle suçlanan eski hasta bakıcı Niels Hoegel müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

42 yaşındaki Hoegel geçen yıl Oldenburg şehrinde görülen davada hakim Sebastian Buehrmann'ın aleyhindeki suçlamaları doğrulamış, 85 hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:53 
Almanya, Dünya
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