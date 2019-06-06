Almanya'da seri katil hasta bakıcıya ömür boyu hapis cezası
6 dakika önce
Onlarca kişiyi öldüren hasta bakıcıya müebbet hapis cezası verildi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:53
Almanya'da aşırı dozda enjekte ettiği ölümcül ilaçlarla onlarca hastayı öldürmekle suçlanan eski hasta bakıcı Niels Hoegel müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
42 yaşındaki Hoegel geçen yıl Oldenburg şehrinde görülen davada hakim Sebastian Buehrmann'ın aleyhindeki suçlamaları doğrulamış, 85 hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti
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