Almanya'da sert aşı tartışması - Son Dakika

Almanya'da sert aşı tartışması

24.12.2020 14:42
Almanya'da sert aşı tartışması, System.String[]

Almanya'da korona virüs aşı tartışması yaşanırken "Doktorlar için Aydınlanma" oluşumu üyesi Anestezi uzmanı Dr. Benjamin Hiller, korona virüs ölümlerinden sonra aşı ölümlerinin olabileceğini söyledi.

Almanya'da korona virüs aşı tartışması yaşanırken "Doktorlar için Aydınlanma" oluşumu üyesi Anestezi uzmanı Dr. Benjamin Hiller, korona virüs ölümlerinden sonra aşı ölümlerinin olabileceğini söyledi.

Korona virüse karşı mücadelesini sürdüren Almanya'da BioNTech'in ABD'li ortağı Pfizer ile korona virüse karşı geliştirdiği aşıyı dünyaya pazarlayan Almanya'da aşı tartışmaları başladı. Aşıya karşı ittifak oluşturan "Doktorlar için Aydınlanma" oluşumu üyesi Anestezi uzmanı Dr. Benjamin Hiller, BioNTech tarafından geliştirilen aşının zararlarını anlatarak korona virüs ölümlerinden sonra aşı ölümlerinin olabileceğini buna karşı bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Hiller, Almanya'nın tamamının aşılanması halinde Prof. Stefan Hockertz'in tezine göre on binlerce kişinin aşı nedeniyle hayatını kaybedeceğini, birçok yerleşim yerinin haritadan silineceğini ön gördüğünü aktardı.

"AŞI YAPTIRANLAR ÇOK TEHLİKELİ BİR AŞI YAPTIRMIŞ OLACAKLAR"

Dr. Hiller devletlerin açıkladığı PCR testlerinin korona virüsü tespit etmek için yeterli olmadığını, akut enfeksiyon testi yapmaya uygun olmadığını söyledi. Korona virüsü bahane edilerek herkesi aşılama planları bulunduğunu, bunun için büyük baskı yapıldığını, aşı mecburiyetinin gelip gelmeyeceğini henüz belli olmadığını bunun altyapısının hazırlandığını iddia eden Dr. Hiller, "Tatile gitmek, alışveriş yapmak ve sağlık hizmeti almak isteyenler veya kamusal alanlarda çalışanlar ve bazı meslek sahiplerini aşı olmadan çalışmalarına izin vermeyebilirler. Böylelikle de aşı tartışması da aşılmış olunacak. Aşı yaptıranlar çok tehlikeli bir aşı yaptırmış olacaklar. Normalde bir aşının geliştirilmesi 8 ile 12 yılı buluyor. Bu zamana kadar en hızlı geliştirilen aşı süresi 4 buçuk yıl. Şimdi yeni bir aşı tekniğiyle karşı karşıyayız. BioNTech'in geliştirdiği aşı ise DNA'dan alınan RNA protein, sentezine aktarılacak ve vücudumuza enjekte edilecek. Vücut reaksiyon göstererek protein üretmesi sağlanacak. Bununla birlikte vücudumuzun genetiği değiştirilecek. Öyle bir hal alacak ki yabancı bir orgazma proteinini üretmeye başlayacak. Ürettikleri proteinler de virüs proteinleriyle savaşacak. Bu sitenle doğal yollardan vücut savuma sistemi yok edilmiş olacak' diyerek, BioNTech'in aşısının zararlarını anlattı.

"AÇIK HAVADA MASKE TAKMAK AHMAKLIKTIR"

Anestezi uzmanı Dr. Hiller, Dünya Sağlık Örgütü'nün 1 ay önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak, korona virüsün orta dereceli bir griple aynı derecede olduğunu ve bu açıklamanın da dünyanın 60 ülkesindeki üniversitelerde görev yapan profesörlerin araştırması olduğu belirtti. Aşıda olduğu gibi maske konusunda da uygulamaların yanlış olduğuna değinen Dr. Benjamin Hiller, DSÖ'nün korona öncesi virüslü hastalıklarda maskenin hiçbir faydasının olmadığını açıklamış, maskelerdeki gözeneklerin virüsten altı kat daha büyük olduğunu, maske ile korona virüsü engellemeyi bahçe çiti ile arı yakalamaya benzer bir durum olduğunu kaydetti. Dr. Hiller, "Danimarka'da binlerce kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, maske takmanın hastalar üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edildi. Açık havada maske takmak ahmaklıktır" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Almanya, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da sert aşı tartışması - Son Dakika


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