Almanya'da seyahat yasağı gündemde - Son Dakika

Almanya'da seyahat yasağı gündemde

27.01.2021 12:29
Almanya'da seyahat yasağı gündemde, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, mutasyona uğramış korona virüsün ülkede yayılmasını engellemek için Almanya genelinde önlemleri sıkılaştırarak, seyahat yasağı getirmeyi hedeflediği bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, mutasyona uğramış korona virüsün ülkede yayılmasını engellemek için Almanya genelinde önlemleri sıkılaştırarak, seyahat yasağı getirmeyi hedeflediği bildirildi.

Mutasyona uğramış korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülke seyahat yasaklarını tekrar gündeme aldı. Almanya da bu ülkelerden biri oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, mutasyona uğramış korona virüsün ülkede yayılmasını engellemek için Almanya genelinde önlemleri sıkılaştırmayı ve seyahat yasağı getirmeyi hedeflediği duyuruldu. Alman medyasına yansıyan haberlere göre Başbakan Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e "Hava trafiğini sıfıra indirmek gibi daha sert önlemleri inceleyin. Birkaç alternatif üzerinde çalışın" şeklinde talimat verdi. Haberde, Merkel'in "Daha da katı olmalıyız, aksi takdirde 14 gün içinde bulunduğumuz noktaya dönmüş olacağız. Mutasyon nedeniyle diken üstündeyiz. Şu anda açılışlar hakkında konuşamayız. Ancak rakamlara ve salgının seyrine göre önce kreşler ve okullar, sonra mağazalar, sonrasında da restoranlar açılabilir" ifadelerine yer verildi.

Merkel'in talimatı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığının, mutasyonun yayılmasını engellemek için ülkeye girişlerin azami düzeye indirilmesine dair öneriyi Merkel'e sunduğu bildirildi. Başbakan Merkel'in, Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) bölgesel parlamento grubu liderleri ile yaptığı bir konferansta,"Neden seyahati yasaklayamıyoruz" sorusuyla karşılaştığı da belirtildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, özellikle yüksek riskli alanların sınırlarında çok daha sıkı sınır kontrollerinin yapılması gerektiğini belirterek, İsrail'in mutasyonla ilgili uyguladığı hava trafiğini kapatma gibi önlemlerin Almanya'da da uygulanabileceğini ve enfeksiyon sayılarının artışını engellemek için her türlü girişime hazırlıklı olduklarını belirtti.

Seyahat yasağının mutasyon korona virüsün en fazla görüldüğü ülkeler için uygulanacağı ve Avrupa ülkelerinin bu konuda ortak hareket etmesi planlanıyor.  (İHA)

Almanya'da seyahat yasağı gündemde

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Almanya'da seyahat yasağı gündemde - Son Dakika Magazin


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