Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı - Son Dakika

Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı

6 saat önce

Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı.

Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı, System.String[]

Almanya'da seyir halindeki otobüs alev aldı. Küle dönen otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Hagen kentinde akşam saatlerinde içerisinde yolcu bulunan bir otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Otobüs şoförü ve yolcuların kendilerini yanan otobüsten dışarı attığı belirtildi. Yolcuların itfaiyeyi aramasının ardından yangın söndürüldü. Otobüs şoförü ve yolcular olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı.


Otobüsteki yangının teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. - DUSSELDORF

Ren Vestfalya, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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