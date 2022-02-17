Almanya'da şiddetli fırtına nedeniyle 60 bin hane elektriksiz kaldı - Son Dakika

Almanya'da gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin birçok eyaletinde, fırtına nedeniyle tren seferleri durduruldu ve okullar kapatıldı.

Devrilen ağaçlar nedeniyle Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde yaklaşık 60 bin aile elektriksiz kaldı.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) ülkeyi etkisi altına alan ve hafta sonuna kadar sürecek kasırga benzeri şiddetli fırtına nedeniyle mecburi durumlar dışında sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

Alman Demiryolları da Aşağı Saksonya, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern, Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde uzun mesafeli tren seferlerini iptal etti.

"Ylenia" adı verilen fırtınanın hızının yer yer saatte 152 kilometreye vardığı ifade edildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle itfaiye ekiplerinin çok sayıda kurtarma operasyonuna katıldıkları belirtildi.