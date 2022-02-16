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Almanya'da "şiddetli fırtına" uyarısı yapıldı - Son Dakika

Almanya'da "şiddetli fırtına" uyarısı yapıldı

16.02.2022 16:03
Almanya'da "şiddetli fırtına" uyarısı yapıldı

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), öğleden sonra başlaması beklenen "şiddetli fırtına"ya karşı halkı uyardı.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), öğleden sonra başlaması beklenen "şiddetli fırtına"ya karşı halkı uyardı.

Uyarının ardından Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde yarın okullar tatil edildi, hayvanat bahçeleri ve parklar kapatıldı.

Yetkililer, mecburi durumlar dışında sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

Ülkenin yüzde 80'ini kapsayacak ve hafta sonuna kadar sürecek kasırga benzeri şiddetli fırtınada, tahminlere göre Kuzey Denizi'nde saatte 150 kilometreye varan rüzgarlar oluşabilecek, iç kısımlarda ise rüzgarlar 90 ila 110 kilometre hızına ulaşacak.

KRV Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer, eyalet çapında perşembe günü tüm okulların kapalı olacağını duyurdu.

Gebauer, şiddetli fırtınanın okula giden çocuklar için ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, ailelerden çocuklarını okula ya da kreşe göndermek yerine evde bakmalarını istedi.

Hamburg polisi, Kuzey Denizi çevresindekileri denizdeki aşırı kabarmalara karşı uyararak, tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Çağrıda araçların daha yüksek bölgelere götürülmesi, özellikle binaların bodrum katlarında su baskınlarına karşı önlem alınması istendi.

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Kuzey Denizi, Meteoroloji, Fırtına, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da 'şiddetli fırtına' uyarısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da "şiddetli fırtına" uyarısı yapıldı - Son Dakika
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