Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı - Son Dakika

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Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı
6 saat önce
Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı.
Almanya'da etkili olan Sebina Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Düsseldorf Havalimanı'nda bir yolcu uçağının fırtınanın etkisiyle zorlu bir iniş gerçekleştirdiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - DUSSELDORF
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