Son Dakika Haberleri: Almanya'da Sığınmacı Sayısı Düştü

Almanya'da Sığınmacı Sayısı Düştü

1 saat önce

FEDERAL İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sayının azalmasının alınan önlemlerle sağlandığı belirtildi.

Almanya'da Sığınmacı Sayısı Düştü, System.String[]
FEDERAL İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sayının azalmasının alınan önlemlerle sağlandığı belirtildi. Almanya iki yıl önce 'Göç Master Planı'nı hayata geçirmişti. Bu planla göçü düzenlemek, yönetmek ve önlemek hedeflenmişti. Almanya'da mülteci politikaları Başbakan Angela Merkel ile Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sık sık tartışma konusu olmuştu. İki siyasetçiyi karşı karşıya getiren mülteci politikaları aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) tarafından da kullanılmıştı. AfD, bu sayede ülke genelinde büyük destek bulmuş ve 16 eyalet meclisine de milletvekili göndermeyi başarmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:07 

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel
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