Son Dakika Haberleri: Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü
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Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü

30 dakika önce

Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacıların denizlerde ve limanlarda yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde yürüyüş düzenlendi.

Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü, System.String[]
Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacıların denizlerde ve limanlarda yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde yürüyüş düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:52 
Avrupa, Ekonomi
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