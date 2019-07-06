Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü
30 dakika önce
Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacıların denizlerde ve limanlarda yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde yürüyüş düzenlendi.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:52
'ya gelmek isteyen sığınmacıların denizlerde ve limanlarda yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde yürüyüş düzenlendi.
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