Son Dakika Haberleri: Almanya'da Sığınmacılara Karşı Geçen Yıl 2 Bin Suç İşlendi

Almanya'da Sığınmacılara Karşı Geçen Yıl 2 Bin Suç İşlendi

1 saat önce

Almanya'da geçen yıl sığınmacılara karşı çoğu aşırı sağcılar tarafından 2 bin suç işlendiği belirtildi.

Almanya'da Sığınmacılara Karşı Geçen Yıl 2 Bin Suç İşlendi, System.String[]
Almanya'da geçen yıl sığınmacılara karşı çoğu aşırı sağcılar tarafından 2 bin suç işlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının, Sol Partinin soru önergesi üzerine verdiği cevapta, ülkede 2018'de sığınmacılara karşı 1736'sı aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen adam yaralama, cinayet ve mala zarar gibi çeşitli suçların işlendiği bildirildi.

1775 suçun sığınmacılara karşı işlendiği, 173 suçta ise hedefin sığınmacı yurtları olduğu ifade edildi.

Ayrıca saldırılar nedeniyle 315 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı aktarıldı.

Sol Parti Federal Meclis üyesi Ulla Jelpke konuya ilişkin, "Kayıtlara bakıldığında şiddet eylemleri ve silah veya patlayıcı madde ile tehdit her gün yaşanıyor. Bu şiddetin sorumluluğu Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve ırkçı nefretlerini açık şekilde yayan sağ gruplar. Birlik partilerinin de (CDU-CSU) bu eylemlerde sorumluluğu bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:26 Kaynak: AA

Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Artık Polen Alerjilerine Karşı da Tahmin ve Uyarılar Yayınlayacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: Bir Daha Aday Olmam Türkiye'nin Gündemine Oturan Küçük Tüketiciye Büyük Ödül Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 22:05:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Sığınmacılara Karşı Geçen Yıl 2 Bin Suç İşlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]