Son Dakika Haberleri: Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı - Son Dakika

Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı

7 saat önce

Almanya'da aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 4 sığınmacıya kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi.

Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı, System.String[]

Almanya'da aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 4 sığınmacıya kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi.

Wolfsburg polisinden yapılan açıklamada, Aşağı Saksonya eyaletinin Schöningen beldesinde bir evin balkonundan, caddenin karşısında bekleyen aralarında 5 aylık bebeğin de olduğu 4 sığınmacıya kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, saldırı sırasında balkonda 4 kişi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının, yabancı düşmanlığından kaynaklandığı konusunda kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu vurgulandı.

Fildişi Sahili'nden geldikleri öğrenilen sığınmacılara yardım etmek isteyen 2 kişinin de kurusıkı mermilerin hedefi olduğu ancak yara almadıkları aktarıldı.

Almanya, son yıllarda Neo-Nazi grupların ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin propagandasıyla artan yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığına tanık oluyor.

Hükümet, Almanya'da geçen yıl yabancılara, göçmenlere veya siyasi muhaliflere yönelik 1000 kadar şiddet içeren saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Wolfsburg, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan darp görüntüleriyle ilgili açıklama
Der Spiegel dergisi: Alman ordusunun envanterindeki helikopter ve tankların çoğu görev yapamıyor Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]