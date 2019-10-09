Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentindeki silahlı saldırıda, sinagogun ve dönercinin önünde iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Halle polis sözcüsü Ralf Karlstedt, Alman özel televizyon kanalı NTV'ye yaptığı açıklamada, dönercinin önünde bir erkek müşterinin, sinagogun yakınında da bir kadının öldüğünü belirtti.

Karlstedt, saldırının sebebi konusunda henüz bilgileri olmadığını belirterek, "Bir şüpheliyi gözaltına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, saldırgan veya saldırganları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Alman medyasında çıkan haberlerde, saldırganın sinagogun yanı sıra dönercinin önünde de insanlara ateş ettiği belirtildi.

Alman Bild gazetesine konuşan bir görgü tanığı Konrad Rösler, kendisinin döner büfesinde bulunduğu sırada askeri elbiseyle bir adam gördüğünü belirterek, "(Saldırgan) El bombası gibi görünen bir şeyi büfenin kapısına doğru attı. Saldırgan daha sonra büfenin camına ateş etti. Ben bir tuvalet buldum ve kendimi oraya kapattım. Ardından bir patlama duydum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Halle kentine 15 kilometre mesafedeki Landsberg kentinde de silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Olaya ilişkin olağanüstü kriz masası kurulduğu bildirildi.