Almanya'da silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da silahlı saldırı - Son Dakika

Almanya'da silahlı saldırı

6 saat önce

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da silahlı saldırı, System.String[]

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aalen polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve saldırının olduğu yere çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının kişisel bir tartışmanın akabinde yaşandığı ve olayda en az 6 kişinin öldüğü iddia edildi.

Baden-Württemberg, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisi arayarak hırsızlık ihbarı yapan kişiler, evde uyuşturucu madde yetiştirmekten tutuklandılar
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hafter'in arkasında BAE ve Mısır var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:02:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]