Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü - Son Dakika
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Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü

6 saat önce

Almanya'nın Nürnberg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü, System.String[]

Almanya'nın Nürnberg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nürnberg'in batısındaki 5 bin 300 nüfuslu Rot am See kasabasında kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açtı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Yerel medya olayda 6 kişinin öldüğünü duyururken, polis 'çok sayıda yaralı var, ölenler de olabilir' açıklamasıyla yetindi.


Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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