Almanya'da silahlı saldırı 8 ölü - 1 - Son Dakika
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Almanya'da silahlı saldırı 8 ölü - 1

52 dakika önce

Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölüTemel ELCİVAN / DUİSBURG,(DHA) - ALMANYA'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı.

Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü

Temel ELCİVAN/ DUİSBURG,(DHA) - ALMANYA'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, yerel saat ile 22.00 sıralarında Hanau kasabasında iki ayrı kafe, otomobille gelen bir grup tarafından silahla tarandı. İlk saldırıyı Hanau merkezindeki kafeye gerçekleştiren saldırganlar ardından, Kesselstadt semtinde başka bir kafeyi taradı. İki saldırıda toplam 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olayın ardından saldırıların yaşandığı yere, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların ambulans ve helikopterle hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. Olayda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edilirken, saldırının bir terör olayı olup olmadığı da araştırılıyor.

Öte yandan, Hanau kasabası Türklerin yoğun şekilde yaşadığı yer olarak biliniyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken sosyal medyadan bir çok Türk, ölenlerin arasında 3 Türkün olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca, Alman güvenlik güçlerinin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı kaydedildi.

Almanya'da silahlı saldırı 8 ölü - 1

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:56 Kaynak: DHA
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