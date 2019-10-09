Son Dakika Haberleri: Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı

Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı

1 saat önce

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle saldırı gerçekleştirilen saldırganların yakalanması için demir yolu seferleri durduruldu.

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle saldırı gerçekleştirilen saldırganların yakalanması için demir yolu seferleri durduruldu. Polis tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagog yakınlarında 2 saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi. Saldırganın yakalanması için demir yolu seferleri durduruldu. Polis saldırganın silahının yayında olduğunu bildirerek halkın evlerine dönmelerini kalabalık ortamların boşaltılmasını istedi. Polis açıklamasında, 1 kişinin gözaltına alındığı, güvenlik kameraları incelemesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin 2 kişi olarak tespit edildiği ve arabayla kaçtıkları ifade edildi.

Sinagog'un yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi.

Saldırı Yahudilerin dün akşam başlayan ve bu akşam sona erecek olan, Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur Bayramı'nda meydana geldi.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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