Son Dakika Haberleri: Almanya'da sinagog yakınında silahlı saldırı: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da sinagog yakınında silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya'da sinagog yakınında silahlı saldırı: 2 ölü

1 saat önce

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Almanya'da sinagog yakınında silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.


Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagog yakınlarında bir saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi. Polis operasyonun devam ettiğini açıkladı.


Sinagog'un yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
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