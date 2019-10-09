Son Dakika Haberleri: Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü (2)
Son Dakika Güncel Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü (2)

Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü (2)

1 saat önce

Almanya'da bir sinagogun yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü (2), System.String[]

Almanya'da bir sinagogun yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Halle kentindeki sinagog yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından verilen yeni bilgilere göre, olay sinagogda değil, sinagogun bulunduğu yolda gerçekleşti. Saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğer saldırganların olay yerinden araçla kaçtıkları duyuruldu. Sinagogun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, saldırganlardan birinin kamuflaj giydiği açıklandı.


Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:27 Kaynak: DHA
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