Son Dakika Haberleri: Almanya'da sinagogda silahlı saldırı: 2 ölü
Son Dakika Dünya Almanya'da sinagogda silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya'da sinagogda silahlı saldırı: 2 ölü

2 saat önce

Almanya'da bir sinagogda yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da sinagogda silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Almanya'da bir sinagogda yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'nın Halle kentindeki sinagogda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 1 saldırganın gözaltına alındığını, diğer saldırganların olay yerinden araçla kaçtıklarını duyurdu. Sinagogun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, saldırganlardan birinin kamuflaj giydiği açıklandı.


Almanya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
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