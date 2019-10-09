Almanya'da sinagogda silahlı saldırı: 2 ölü
2 saat önce
Almanya'da bir sinagogda yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
Almanya'da bir sinagogda yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'nın Halle kentindeki sinagogda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 1 saldırganın gözaltına alındığını, diğer saldırganların olay yerinden araçla kaçtıklarını duyurdu. Sinagogun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, saldırganlardan birinin kamuflaj giydiği açıklandı.
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