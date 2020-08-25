Almanya'da "şirket iflas kurallarında" tarihi revizyon - Son Dakika

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin ortaklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirketlerin iflas başvurusuna ilişkin kanunun askıya alma süresinin uzatılması konusunda anlaştığını bildirdi.

Scholz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Almanca konuşan ülkelerin (Almanya, Avusturya, İsviçre, Lüksemburg ve Lihtenştayn) maliye bakanları toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Scholz, Alman koalisyon hükümetinin ortaklarının Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki üç hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunun askıya alma süresinin eylül sonrasına uzatılmasında anlaştıklarını belirtti.

Almanya hükümeti martta Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kanunu Eylül sonuna kadar askıya almıştı.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, askıya almanın Mart 2021'e kadar uzatılmasını önerirken, bu öneri Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde (CDU) eleştirilere neden olmuştu.

Scholz, koalisyon hükümetinin ortaklarının anlaşmasına dair bilgi ilave vermezken, detayların yakında açıklanacağını kaydetti.

- Uluslararası dijital vergi anlaşması için çalışmalar yapılıyor

Scholz, Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerine vergi getirme konusunda 2020'nin son aylarında küresel bir anlaşma beklediğini de belirtti.

Avrupa Birliği( AB) Dönem Başkanlığı'nı aralık ayına kadar yürütecek olan Almanya'nın gelecek birkaç ay içinde "dijital vergi" ve "asgari vergi konusunda" bir anlaşma için çalışmalar yaptığını bildiren Scholz, "Şu anda bu iki konu için de uluslararası bir plan üzerinde anlaşabileceğimize oldukça eminim." yorumunu yaptı.

AB'nin ekonomik olarak büyük ülkeleri, kısaca GAFA - Google, Apple, Facebook ve Amazon Google, olarak adlandırılan büyük uluslararası şirketleri karlarını birlik dışındaki düşük verginin olduğu ülkelere yönlendirerek vergi kaçırmakla suçluyor.

Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya söz konusu dijital şirketlere vergi koyarken, bu vergi ABD'li yetkililerin eleştirisine neden olmuştu.

AB ülkelerinde dijital vergi konusunda ABD'nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesiyle fikir ayrılıkları oluştu.

Almanya, dijital vergi konusunda Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nünde (OECD) asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmayı bekleyeceğini belirtmişti.