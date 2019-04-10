Almanya'da Şirket İflasları Yüzde 5.7 Arttı
2 saat önce
ALMANYA Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede ocak ayında bin 700 işletme iflas açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:46
ALMANYA Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede ocak ayında bin 700 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5.7 yükseldi. Söz
konusu dönemde Almanya
'da iflaslardan en çok motorlu taşıtların bakım ve onarımı da dahil toptan ve perakendecilik sektörü etkilendi.
207 iflas başvurusunun olduğu toptan ve perakendecilik sektörünü, 193 iflas başvurusuyla inşaat ve 147 başvuruyla konaklama ve gıda hizmetleri izledi. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, ocak ayında 1.2 milyar Euro'nun altında kaldı.
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