Almanya'da Şirket İflasları Yüzde 5.7 Arttı

Haber Yayın Tarihi :

Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı

15 Temmuz Köprüsü'nden 48 Kez Geçti, Gelen Cezayı Görünce Şaşkına Döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var