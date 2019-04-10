Son Dakika Haberleri: Almanya'da Şirket İflaslarında Artış

Almanya'da Şirket İflaslarında Artış

1 saat önce

Almanya'da bu yılın ocak ayında iflas eden şirket sayısı, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı.

Almanya'da Şirket İflaslarında Artış, System.String[]
Almanya'da bu yılın ocak ayında iflas eden şirket sayısı, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede ocakta bin 700 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 yükseldi.

Söz konusu dönemde Almanya'da iflaslardan en çok motorlu taşıtların bakım ve onarımı da dahil toptan ve perakendecilik sektörü etkilendi. 207 iflas başvurusunun olduğu toptan ve perakendecilik sektörünü, 193 iflas başvurusuyla inşaat ve 147 başvuruyla konaklama ve gıda hizmetleri izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, ocakta 1,2 milyar avronun altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:50 Kaynak: AA
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