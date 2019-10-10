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Almanya'da şirket iflaslarında artış

2 saat önce

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, bu yılın temmuz ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak bin 644 oldu.

Almanya'da şirket iflaslarında artış, System.String[]

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, bu yılın temmuz ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak bin 644 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın temmuz ayında bin 644 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Almanya'da söz konusu dönemde iflaslardan en çok inşaat sektörü etkilendi. 295 iflas başvurusu olan inşaatı, 253 iflas başvurusuyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı, 185 başvuruyla da konaklama ve gıda hizmetleri izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, temmuzda yaklaşık 2,8 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2018'in temmuz ayında yaklaşık 1,1 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 886 borçlu da temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 azaldı.

Almanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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