Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı - Son Dakika
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Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı

6 saat önce

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) siyahi milletvekili Karamba Diaby'nin Halle kentindeki ofisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı, System.String[]

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) siyahi milletvekili Karamba Diaby'nin Halle kentindeki ofisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Diaby, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ofisinin bir camında kurşun deliklerinin tespit edildiğini ve polisin soruşturma başlattığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından saldırıya tepki göstererek, "İnanılmaz, iğrenç ve korkak. Tüm ekibe tam destek. Biz özgür, hoşgörülü ve çoğulcu demokrasi için yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


Almanya'da son dönemde siyasetçilere ve yerel düzeyde toplum yararına faaliyet yapanlara yönelik saldırılar gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

Geçen hafta, Aşağı Saksonya eyaletindeki Estorf Belediye Başkanı Arnd Focke, aşırı sağcıların saldırıları nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Diaby, 2013'teki genel seçimde milletvekili seçilerek Federal Meclise girmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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