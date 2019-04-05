Almanya'da Siyaset Kaynıyor

KULİSLERDE şunlar konuşuluyor; 26 Mayıs'ta hem Avrupa Parlamentosu seçimleri hem de 9 eyalette belediye seçimleri var. Hükümet ortağı SPD anketlerde eriyor.

KULİSLERDE şunlar konuşuluyor; 26 Mayıs'ta hem Avrupa Parlamentosu seçimleri hem de 9 eyalette belediye seçimleri var. Hükümet ortağı SPD anketlerde eriyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde SPD'nin 15 milletvekili kaybetmesi çok fazla bir şey ifade etmez. Ama aynı gün 9 eyalette belediye seçimleri yapılacak. SPD'nin hükümette kalıp kalmayacağı sorusuna, işte bu belediye seçim sonuçları karar verecek.



TABAN İSYAN EDER Sadece Baden Württemberg'te bin 101 şehir ve beldede 19 bin belediye meclisi üyesi seçilecek. Eğer SPD belediye seçimlerinde ağır bir yenilgiye uğrar, binlerce SPD meclis üyesi meclislere giremezse, o zaman tam bir patlama yaşanacak.



SPD tabanı zaten kaynıyor. Koalisyondan çekilmesini istiyor. Belediye seçimlerinde kaybeden adayların da buna eklenmesiyle artık SPD yönetimi daha fazla dayanamayacak. Belediye seçim sonuçları ışığında yazın bir değerlendirme yapacak ve hükümetten çekilecek.



Akıllı davranırsa, bu kararı üyelerine bırakacak.



KİM GELECEK?



SPD koalisyondan çekilirse ne olacak? Alman anayasasına göre başbakanı düşürmek çok zor.



Başbakanı koltuğundan indirmek için Federal Meclise gensoru önergesi vermek gerekiyor. Alman anayasası gensoruyla düşürülecek bir başbakanın yerine yeni bir aday yoksa, gensoruya izin vermiyor. Başbakan Angela Merkel daha önce de söyledi: "Ben 4 yıllığına başbakan seçildim. 2021'de yapılacak genel seçimlere kadar da başbakan kalmak istiyorum." O zaman Merkel'in yerine hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Birlik yeni bir aday çıkarmayacak.



İKİ SEÇENEK VAR



Bu durumda kulislerde iki seçenek konuşuluyor.



Birinci seçenek; Başbakan Merkel, Yeşiller ve Hür Demokratlar'la (FDP) yeni bir koalisyon hükümeti kuracak. Ancak bu seçenek çok zayıf. Çünkü muhalefette oy patlaması yaşayan Yeşiller, seçimlere iki yıl kala koalisyona katılarak yıpranma riskine girmez.



İkinci seçenek ise; Merkel seçimlere kadar azınlık hükümetiyle yönetecek. Kulislerde bu ikinci seçenek ağır basıyor.

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