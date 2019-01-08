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Almanya'da Siyasetçilerin Kişisel Bilgilerinin İfşa Edilmesi

1 saat önce

BERLİN (AA) – Almanya'da çok sayıda siyasetçi ve tanınmış ismin kişisel bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Almanya'da Siyasetçilerin Kişisel Bilgilerinin İfşa Edilmesi, System.String[]
BERLİN (AA) – Almanya'da çok sayıda siyasetçi ve tanınmış ismin kişisel bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Federal Kriminal Dairesi'nden (BKA) yapılan yazılı açıklamada, Hessen eyaletinde yakalanan 20 yaşındaki zanlının, siyasetçi, gazeteci ve tanınmış isimlerin kişisel bilgilerini ele geçirerek Twitter hesaplarından paylaştığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı ve BKA memurları tarafından dün ifadesi alınan zanlının suçlamaları kabul ettiği ve olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vererek itirafta bulunduğu kaydedildi.


Zanlının tutuklamaya sebep bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı ancak el konulan bilgisayar ve veri taşıyıcılarının kapsamlı şekilde incelendiği belirtildi.

Kişisel bilgilerini paylaştığı kişilere husumet beslediği için böyle bir eylem yaptığını belirten zanlının tek başına hareket ettiği sanılıyor.

Bilgileri kendi çabasıyla internetten öğrenmiş

İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkezi Sözcüsü Georg Ungefuk, Wiesbaden kentinde düzenlediği basın toplantısında, zanlının bilişim uzmanı olmadığı ve bu alanda bir mesleki eğitim almadığını, bilgileri internetten kendi çabalarıyla öğrendiğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlerde zanlının öğrenci olduğu ve ailesinin yanında yaşadığı belirtildi.

Almanya'da 4 gün önce Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve tanınmış ismin kişisel bilgilerinin Twitter'dan paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan bilgiler arasında, kimlik fotokopileri, cep telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlar gibi kişisel veriler yer alıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Hessen, Twitter, Almanya, Güncel
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