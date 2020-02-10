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Almanya'da siyasi kriz: Başbakan Merkel'in yerini alması beklenen Annegret Karrenbauer'den geri adım
6 saat önce
CDU Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi.
Almanya'nın Thüringen eyaletindeki başbakanlık seçiminin yarattığı siyasi kriz Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'ni (CDU) derinden sarstı.
CDU Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:44
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