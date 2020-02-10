Almanya'da siyasi kriz: Başbakan Merkel'in yerini alması beklenen Annegret Karrenbauer'den geri adım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da siyasi kriz: Başbakan Merkel'in yerini alması beklenen Annegret Karrenbauer'den geri adım - Son Dakika Dünya

Almanya'da siyasi kriz: Başbakan Merkel'in yerini alması beklenen Annegret Karrenbauer'den geri adım

6 saat önce

CDU Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi.

Almanya'da siyasi kriz: Başbakan Merkel'in yerini alması beklenen Annegret Karrenbauer'den geri adım, System.String[]

Almanya'nın Thüringen eyaletindeki başbakanlık seçiminin yarattığı siyasi kriz Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'ni (CDU) derinden sarstı.


CDU Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi.

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Angela Merkel, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:44 
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