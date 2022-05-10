Almanya'da siyasi suç oranı yüzde 23 arttı - Son Dakika
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Almanya'da siyasi suç oranı yüzde 23 arttı

10.05.2022 18:07
Almanya'da siyasi suç oranı yüzde 23 arttı

Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi'nin (BKA) verilerine göre, Almanya'da 2020 yılına kıyasla geçtiğimiz sene siyasi suçlarda yüzde 23 artış olduğu gözlemlendi.

Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi'nin (BKA) verilerine göre, Almanya'da 2020 yılına kıyasla geçtiğimiz sene siyasi suçlarda yüzde 23 artış olduğu gözlemlendi.

Almanya'da Covid-19 salgının etkisi ile siyasi suçlarda artış kaydedildi. Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi'nin (BKA) verilerine göre, Almanya'da 2020 yılına kıyasla geçtiğimiz sene siyasi suçlarda yüzde 23 artış olduğu gözlemlendi. BKA, 2020'de sene siyasi nedenli 44 bin 692, geçtiğimiz sene ise siyasi nedenli 55 bin 48 suç kaydedildiğini aktardı.

Siyasi suçlar arasında en fazla artışın yüzde 147'lik oranla polisin belirli bir ideolojiye atfetmediği suçlar olduğu ifade edilerek, 21 bin 339 siyasi suçun herhangi bir ideolojiyi desteklemeyen şüpheliler tarafından işlendiği aktarıldı.

Uzmanlar bu artışı, diğer faktörlerin yanı sıra daha çok Covid-19 politikasına karşı protestolarla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Devlete karşı işlenen siyasi suçlar yüzde 51 arttı

Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre devlete ve temsilcilere karşı işlenen suçların sayısında da keskin bir artış olduğu kaydedildi. Devlete ve temsilcilere karşı işlenen 14 binden fazla siyasi suç kayıtlara geçerken, bu suç sayısı 2020'ye oranla yaklaşık yüzde 51'lik bir artış gösterdi. Kamu görevlilerine veya seçilmiş görevlilere karşı işlenen suçların neredeyse 4'de 3'ünün herhangi bir ideolojiyi desteklemeyen şüpheliler tarafından işlendiği aktarıldı.

Sağ ideolojiye dayalı siyasi suçlar ön planda

En fazla siyasi suçun, 21 bin 964 vakayla sağ ideolojiye sahip şüpheliler tarafından işlendiği belirtildi. Sağ ideolojiye sahip şüpheliler tarafından işlenen siyasi suçlarda geçtiğimiz sene 2020'ye kıyasla yüzde 7'lik bir azalma olsa da, düşüşe rağmen sağ ideoloji kaynaklı suçlar siyasi suçlarda en büyük grubu oluşturmaya devam etti.

Sol ideolojiye sahip şüpheliler tarafından işlenen siyasi suçlarda geçtiğimiz sene 2020'ye kıyasla yüzde 7,8 oranında azalma olurken, geçtiğimiz sene sol ideolojiye sahip şüpheliler tarafından 10 bin 113 siyasi suçun kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Almanya'daki Filistinlilerin İsrail'i protesto etmesi ve benzeri dış politika kökenli siyasi suçlarda geçtiğimiz sene 2020'ye kıyasla yüzde 13,5 artışla, bin 153 suç kayıtlara geçti.

Radikal kesimler tarafından işlenen siyasi suçlarda ise geçtiğimiz sene 2020'ye kıyasla yüzde 0,4 artış yaşandığı ve 479 suçun kayıtlara geçtiği ifade edildi. - BERLİN

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Koronavirüs, Almanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da siyasi suç oranı yüzde 23 arttı - Son Dakika


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