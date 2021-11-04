Almanya'da son 1 yılın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı - Son Dakika

Almanya'da korona virüs etkisini arttırırken, günlük vaka sayısı son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede son 24 saatte 33 bin 949 yeni korona virüs vakası tespit edildi.

Almanya'da korona virüs vaka sayıları artışa geçti. Ülkede açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 33 bin 949 yeni vaka tespit edilirken Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte elde edilen vaka sayısının son 1 yılın en yükseği olduğu açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 4 milyon 673 bin 368'e ulaştı.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da toplam can kaybı 96 bin 192'ye yükseldi. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 20 bin 500 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerindeki hasta sayısı 2 bin 136 olarak belirlendi.

Ülkede günlük indisans oranı ise yüzde 154.5 olarak belirlendi.

Almanya'da 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip ülkede 55 milyon 566 bin 259 kişi iki doz aşı oldu.

(Mehmet Koca-İHA)