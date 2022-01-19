Üye Girişi
Almanya'da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi

19.01.2022 10:12
Almanya'da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 bin 323'le en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 bin 323'le en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 187 bine yükseldi.

Aktif vaka sayısının 972 bin 400 olduğu ülkede, son 24 saatte 239 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 116 bin 81'e çıktı.

Ülkede iki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 60,6 milyona yükseldi.

YORUMLAR
500

Almanya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi - Son Dakika


Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı!         
10:13
TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Nisan gibi et ve süt açığı ortaya çıkacak TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Nisan gibi et ve süt açığı ortaya çıkacak         
10:01
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşın videosu gündem oldu: İnşallah açlıktan ölmeyiz Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşın videosu gündem oldu: İnşallah açlıktan ölmeyiz         
09:57
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi         
09:17
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03

Son Dakika Haberleri
10:01 TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Nisan gibi et ve süt açığı ortaya çıkacak
09:49 Kahramanmaraş'taki patlamanın etkisi! Ham petrol fiyatları 7 yılın zirvesini gördü
09:47 "Gerekirse simit yenecek" demişti, lüks mekanda görüntülenince arka kapıdan kaçtı
09:36 Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılacak
09:36 Etek altı görüntüleri 10 liraya satan çete çökertildi! İçlerinden biri beyin cerrahı çıktı
09:31 Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı
09:30 Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler
09:17 Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi
08:58 Demirtaş'tan HDP mitingi için çağrı: Farz edin ki ben de oradayım!
08:54 Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 10:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement