Almanya'da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

14.01.2021 09:35
Almanya'da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 164 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590'a yükseldi.

Son 24 saatte 1244 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 43 bin 881'e çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 1188 ile 8 Ocak'ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 185 olduğu, bunlardan 2 bin 970'nin entübe edildiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 750 bin kişiye korona aşısı yapıldığı da kaydedildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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