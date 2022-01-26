Almanya'da son 24 saatte 164 bin Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte tespit edilen 164 bin vaka ile "Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 164 bin vaka ile "Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. Yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 36 bine yükseldi.

Aktif vaka sayısının 1 milyon 531 bin olduğu ülkede, son 24 saatte 166 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 117 bin 126'ya çıktı.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 61,1 milyona yükseldi.

Mecliste aşı zorunluluğu tartışması

Ülkede uzun süredir üstünde tartışılan "aşı zorunluluğu", Federal Meclisin bugünkü oturumunda görüşülecek.

İktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller (Die Grüne) ve Hür Demokrat Partiden bazı milletvekillerinin (FDP) hazırladığı yasa taslağına göre, 18 yaşından büyük herkesin aşı yaptırmasının zorunlu hale getirilmesi isteniyor.

Ancak bugünkü oturumda yasa taslağı üzerinde milletvekilleri söz alacak, oylama ise martta yapılacak.