Almanya'da son 24 saatte 23 bin 648 korona virüs vakası - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 648 yeni vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 879 bin 564'e yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 23 bin 648 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 879 bin 564'e yükseldiği bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 260 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının ise 13 bin 630'a ulaştığı aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana 579 bin 100 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedilirken, şu anda ülke genelinde aktif vaka sayısının 286 bin 804 olduğu belirtildi.

Merkel kısıtlama süresini uzatmak istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 salgının yayılmasını engellemek için Almanya'da 4 haftalığına uygulamaya konulan kısıtlamaların süresinin yeni yılın ilk haftasına kadar uzatılmasını istiyor. 4 haftalığına alınan önlemlerin virüsün bulaşma oranını düşürmediği, bu nedenle önlem amacıyla tedbirlerin sertleştirilmesi için 25 Kasım'da 16 eyalet başbakanı ile yapılacak korona zirvesinde sürenin uzatılmasını, maske kullanımının daha da yaygınlaştırılmasını, Noel ve yeni yıl tatilinin uzatılma ile kutlamaların sınırlandırılmasını teklif etmesi bekleniyor.

(Mehmet Koca/İHA)