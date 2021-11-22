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Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 Kovid-19 vakası kaydedildi

22.11.2021 16:18
Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 643 vakaya rastlandı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 643 vakaya rastlandı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 30 bin 643 vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 385 bin 585'e yükseldi.

Aktif vaka sayısı ise 637 bin 200'e yükselerek salgının dördüncü dalgasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 62 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 99 bin 124'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 386,5 olarak belirlendi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısının 56 milyon 500 bine yükseldiği ülkede tam aşılananların oranı yüzde 68'e çıktı.

Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 3 bin 845 ağır hasta bulunduğu, bunların 1961'inin entübe edildiği öğrenildi.

Ülkede aşı zorunlu olsun sesleri yükseliyor

Almanya'da salgının kontrol altına alınamaması nedeniyle aşının zorunlu hale getirilmesi tartışılmaya başlandı.

Hükümet, aşının zorunlu olması yönündeki teklifleri henüz değerlendirmeye almamış olsa da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, partisinin çoğunluğunun aşının zorunlu olmasından yana olduğunu açıkladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Bremen teşkilatından yapılan açıklamada da Kovid-19'a karşı mücadelede aşının zorunlu olması istendi.

Öte yandan Alman Haber Ajansının (DPA) Yougov şirketine yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanların yüzde 62'si alışverişlerde 2G kuralının (Aşılanmış veya iyileşmiş olma şartı) getirilmesinden yana. Halkın yüzde 31'i ise aşının zorunlu olmasına karşı.

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Togo Cumhuriyeti, Hristiyan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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