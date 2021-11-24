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Almanya'da son 24 saatte 66 bin 884 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte 66 bin 884 Kovid-19 vakası tespit edildi

24.11.2021 11:50
Almanya'da son 24 saatte 66 bin 884 Kovid-19 vakası tespit edildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 66 bin 884 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 66 bin 884 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, son 24 saatte 66 bin 884 yeni vakanın tespit edildiği ve bunun bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" olduğu belirtildi.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 497 bin 715'e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 685 bin 100'e çıktı.

Son 24 saatte 335 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 99 bin 768'e çıktı.

Yoğun bakım üniteleri alarm veriyor

Almanya'da hem personel hem de yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yetersizliği alarm durumuna geçilmesine neden oldu.

Hastanelerdeki ve yoğun bakım ünitelerindeki hastalarının sayısının önemli ölçüde artması nedeniyle birçok hastane önceliği olmayan ameliyatları erteleme kararı aldı.

Doğu ve güney bölgelerindeki birçok hastanenin yoğun bakım ünitelerinde boş yatak kalmaması nedeniyle yeni gelen hastalar diğer şehirlere ve eyaletlere transfer edilmeye başlandı.

Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde salı itibarıyla 3 bin 987 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 42'sinin entübe edildiği belirtildi.

Almanya'da alınan yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi

Ülkede Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Eyaletlerin çoğunda gastronomi ve alışveriş alanlarında "2G kuralı" getirildi. Buna göre sadece aşısı olan veya iyileşenlerin kapalı yemek mekanlarına veya kültürel mekanlara girmesine izin verilecek.

Birçok eyalet toplu taşımada ve iş yerleri için 3G kuralını uygulamaya koydu.

3G kuralı ile bundan böyle toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler için aşı olma, Kovid-19 geçirmiş ve iyileşmiş ya da negatif test şartı getirildi.

İş yerlerine gitmek isteyen çalışanlar da 3G kuralına tabi olacak.

Brandenburg, Saksonya ve Bavyera dahil olmak üzere birçok eyalet, Noel pazarlarını kapattı.

Birçok siyasetçi ülke çapında aşının artık zorunlu hale getirilmesi yönünde çağrılarda bulunmaya başladı.

Ülkede halihazırda yüzde 68 olan aşılanma oranının yüzde 85'e çıkarılması ve normal hayata dönüş için aşının zorunlu olduğu belirtiliyor.

Togo Cumhuriyeti, Almanya, 3G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da son 24 saatte 66 bin 884 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da son 24 saatte 66 bin 884 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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