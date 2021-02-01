Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 175 ölüm - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 57 bin 120'ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 5 bin 608 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 221 bin 971'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 57 bin 120 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 935 bin 600 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 229 bin 251 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.92 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 367 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 347 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.96 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 317 bin 158 kişinin aşılandığını, 461 bin 701 kişinin ise ikinci doz aşısını yaptırdığını belirtti.

(Mehmet Koca/İHA)