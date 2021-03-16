Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 238 ölüm - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 238 ölüm

16.03.2021 09:13
Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 238 ölüm, System.String[]

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 238 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 73 bin 656'ya yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 238 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 73 bin 656'ya yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 5 bin 480 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 581 bin 329'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 238 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 73 bin 656 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 374 bin 200 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 133 bin 473 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1,19 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 794 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 567 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 80,78 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 9 milyon 399 bin 110 kişi aşılanırken, 2 milyon 891 bin 951 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı. Almanya genelinde toplam 46 milyon 319 bin 316 kişiye korona virüs testi yapıldı. - BERLİN

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 238 ölüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Normalleşme hayal oldu! Samsun, koronavirüs risk haritasında yine zirvede yer aldı Uçak otomobilin üzerine düştü! Patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı
Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı         
09:52
6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 41 kişi hastanelik oldu 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 41 kişi hastanelik oldu         
09:31
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Lise önünde bir kadının fotoğraflarını çeken şahıs, öfkeli kalabalığın hışmına uğradı Lise önünde bir kadının fotoğraflarını çeken şahıs, öfkeli kalabalığın hışmına uğradı         
09:09
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı         
00:05
Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak         
23:28
Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor         
23:08
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi         
18:00
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 10:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 238 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei