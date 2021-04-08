Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 306 ölüm - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte 20 bin 407 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 306 kişi hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 20 bin 407 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 852'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 77 bin 707 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 631 bin 400 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 221 bin 745 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0,76 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 408 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 465 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 84,99 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında toplam 15 milyon 434 bin 496 kişi aşılanırken, 4 milyon 633 bin 859 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. Almanya'da şu ana kadar 51 milyon 559 bin 277 kişiye test yapıldı.

(Mehmet Koca/İHA)