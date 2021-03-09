Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 255 ölüm - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 255 ölüm

09.03.2021 09:17
Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 255 ölüm, System.String[]

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 255 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 72 bin 189'a ulaştı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 255 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 72 bin 189'a ulaştı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 4 bin 252 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 509 bin 445'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 255 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 72 bin 189'a ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 319 bin 600 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 117 bin 656 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.06 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 816, solunum cihazına bağlı hasta sayısı bin 578 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise 80.29 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 7 milyon 654 bin 623 kişi aşılanırken, 2 milyon 484 bin 408 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

-İHA-

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 255 ölüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu
Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi         
16:59
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu         
16:48
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:09:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 255 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei