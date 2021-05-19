Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 284 ölüm - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 284 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 86 bin 665'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 11 bin 40 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 614 bin 95'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 284 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 86 bin 665'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 340 bin 400 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 187 bin 30 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısının 0.77 olarak tespit edildiği ülkede 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ise ülke genelinde ortalama 72.8 olarak belirlendi. Salgını bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 973 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 474 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 84,08 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 40 milyon 642 bin 605 kişi aşının ilk dozunu alırken, 9 milyon 548 bin 21 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 37.4'ü bir kere aşılandı.

(Mehmet Koca/İHA)