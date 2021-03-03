Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 418 ölüm - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 418 ölüm

03.03.2021 09:17
Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 418 ölüm, System.String[]

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 418 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 70 bin 881'e ulaştı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 418 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 70 bin 881'e ulaştı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 9 bin 19 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 460 bin 30'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 418 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 70 bin 881'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 274 bin 400 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 114 bin 749 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.94 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 873, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 646 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 81.58 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 6 milyon 394 bin 364 kişi aşılanırken, 2 milyon 159 bin 412 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı. Almanya'da şu ana kadar 43 milyon 950 bin 29 korona virüs testi yapıldı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 418 ölüm - Son Dakika


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